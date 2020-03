Helmond, Oss, Houten, Utrecht... Aantal coronapatiënten loopt hard op naar achttien

De meeste patiënten zijn in risicogebied Noord-Italië geweest of zijn familie van eerdere patiënten. Toch is van een handvol patiënten onduidelijk waar ze besmet zijn geraakt. Het RIVM zoekt met GGD’s zoveel mogelijk uit met wie de patiënten contact hebben gehad. Dat geldt onder anderen nog voor de drie coronapatiënten die gisteren bekend werden: de vrouw uit Nieuwendijk, een man uit Dalen en een vrouw uit Tilburg. De laatste twee vierden carnaval in Tilburg. Ook van de persoon die op de ic lag in het Maasstad Ziekenhuis is onduidelijk waar de besmetting is opgelopen. Dat ziekenhuis heeft inmiddels uit voorzorg een opnamestop op de intensive care ingesteld.