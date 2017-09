Helmondse (77) kaalgeplukt in Friesland door eigen dochter: 140.000 euro

Een Helmondse vrouw (77) dacht fijn vlakbij haar dochter in Ferwert te gaan wonen. In minder dan een jaar tijd plunderde die echter haar bankrekening voor meer dan ton.

Haar pinpas werd afgenomen, net als haar telefoon. Vervolgens werd binnen een paar maanden haar complete vermogen er doorheen gejaagd. Een 77-jarige Helmondse raakte meer dan 100.000 euro kwijt door toedoen van haar eigen dochter (52) en diens man (50). Het stel werd deze week door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld voor celstraffen van 8 en 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.

140.000 euro

De ellende begon in 2015. In het begin van dat jaar verkocht de 77-jarige vrouw haar huis in Helmond en verhuisde naar Friesland. Er was een huurhuis vrijgekomen bij haar dochter in de straat, zij zou ook voor haar moeder gaan zorgen. Aan de verkoop van haar huis in Helmond hield de Helmondse een aardig zakcentje over: 140.000 euro.

Vijf dagen nadat het geld op de rekening was gestort, werd er al een grote hap van dat bedrag opgenomen. Met medeweten van de moeder, dat wel. Ze was samen met haar dochter naar de bank gereden om 49.000 euro op te nemen. Haar dochter zou op het geld passen en het in een kluis bewaren. De dochter kreeg later ook de pinpas van mams, omdat ze geregeld boodschappen voor haar deed.

Luxe spullen

De Helmondse werd argwanend toen ze van buren in de straat hoorden dat het huis van haar dochter, die leefde van een uitkering, werd ingericht met allerlei luxe spullen. Ze vroeg daarop haar pinpas terug, maar kreeg die niet. Verder was haar telefoon afgenomen omdat de dochter niet wilde dat haar moeder 'ging bellen met Helmond'. De dochter probeerde haar moeder verder te isoleren met brieven richting de buren en de maatschappelijk werkster. Ze probeerde daarmee te voorkomen dat ze zich met de zaak zouden bemoeien.

Het geldkistje bleek al snel leeg. Het stel probeerde opnieuw 49.000 euro op te nemen, maar daar stak de bank een stokje voor. De dochter en haar man besloten daarop elke dag twee keer 1000 euro te pinnen, 34 keer in totaal. Er werd een Mercedes gekocht, trouwringen en nieuwe meubels.

43 euro