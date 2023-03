Help, ik ben mijn stempas kwijt! Wat nu?

Elke stemgerechtigde kreeg twee persoonlijke stempassen thuisgestuurd. Eentje is voor de Provinciale Statenverkiezingen, de ander voor de waterschapsverkiezingen. Deze biljetten moesten uiterlijk 1 maart door je brievenbus zijn geduwd. Met een stempas kan de kiezer in elk stembureau binnen zijn gemeente stemmen.

Maar wat als je deze papiertjes kwijt bent geraakt terwijl je wel je stem wilt uitbrengen? Dan heb je een probleem. Want je had tot uiterlijk gistermiddag om bij de balie van je gemeentehuis een nieuw stembiljet op te halen. Daarmee ben je dus te laat. Dit geldt ook als je stempas überhaupt nooit bij jou thuis is bezorgd.