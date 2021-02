HEMA teleurgesteld: ‘Twee mensen per 10 minuten? Daar hebben we níets aan’

De manier waarop het kabinet winkelen op afspraak mogelijk maakt is teleurstellend, vindt HEMA. Zo mogen er per verdieping van een winkel maar twee klanten naar binnen en dat maximaal zes keer per uur. “Als dit het is, twee mensen per tien minuten, dan hebben wij daar helemaal niets aan”, aldus een woordvoerster. “Ook voor klanten is dit een tegenvaller.”