Hemelvaartsdag voor het eerst sinds 1921 kouder dan nieuwjaarsdag, maar warme dagen op komst

Onderzoek naar Ihattaren die vriendin zou hebben mishandeld loopt door, ook nu ze getrouwd zijn

Dat hij onlangs met influencer Yasmine Driouech in het huwelijk is getreden, is bekend. Maar voetballer Mo Ihattaren moet wellicht nog wel voor de rechter verschijnen voor mishandeling van zijn vrouw, die toen nog zijn vriendin was.