Hengelose pedofiel Marthijn U. in Ecuador veroordeeld tot tien jaar cel

Gemopper in het binnenland, warm onthaald over de grens: waarom reist Rutte meer dan voorheen?

Vorige week Tunesië, deze woensdag Marokko: premier Rutte zoekt het steeds vaker over de grens, blijkt uit nieuwe cijfers over zijn dienstreizen. Hoe werd deze premier met heimwee naar Den Haag plots ‘frequent flyer’? ,,Het is bittere noodzaak, dat beseft hij nu ook.’’