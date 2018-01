Henk Bres lijstduwer PVV in Den Haag

,,Hagenees en PVV-er in hart en nieren", aldus Wilders. Hij schrijft ook dat Bres zijn stem heeft. De kersverse lijstduwer bedankt op zijn beurt Wilders via Twitter met een groen en geel hartje, de stadskleuren. Bres is met name bekend om doorgaans stevige taal en zijn tv-optredens bij onder meer Het Lagerhuis, Waku Waku en Big Brother Vips. Hij werkt ook bij de lokale radiozender in de hofstad.