'Henk en Jolanda' slapen, eten en drinken overal maar betalen nooit

Buren bezorgd over gevluchte Danny M., 'telefoonle­ve­ran­cier van onderwe­reld'

18:38 De rolluiken zijn potdicht, het hekwerk is afgesloten. Zelfs de groenbak, die buiten in de voortuin staat, is met tape afgeplakt. Niks is aan het toeval overgelaten: de luxueuze woning van Danny M. (de 'telefoonleverancier van de onderwereld') in de Nijmeegse wijk Hegdambroek is voor onbepaalde tijd gesloten door de gemeente Nijmegen. De dreiging van een aanslag op zijn leven werd té groot.