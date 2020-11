Henk Kuipers in beroep tegen veroordeling: ‘Vonnis is teleurstellend’

Zijn advocaat Roy van der Wal heeft namens hem het hoger beroep ingesteld, zegt hij tegen RTV Drenthe . Kuipers vindt het vonnis teleurstellend. “Het lag al drie jaar op de plank, maar ik ben wel verbaasd dat er daadwerkelijk tien jaar celstraf is opgelegd”, laat hij via zijn raadsman weten.

Volgens Van der Wal gaat het goed gaat met zijn cliënt, die in de gevangenis zit. “Ik ga met volle energie het hoger beroep in, daar richten we onze pijlen op. Ik heb er samen met mijn advocaat vertrouwen in dat er dan recht wordt gesproken." Verder wil Kuipers niets kwijt over de zaak en laat hij het aan zijn advocaat over.