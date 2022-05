Hennep in pand van Enschedese hoofdprijswinnaars Staatsloterij: ‘We hebben er niets mee te maken’

Rechtszaak Vergreep de klusjesman zich jaren aan zwakbe­gaafd kind? ‘Hij kreeg een rood hoofd toen ik binnenkwam’

Jarenlang kwam de 58-jarige C. de W. in Zwijndrecht bij een zwakbegaafde familie over de vloer als huisvriend. Hij voerde klusjes uit, verzorgde uitstapjes en gaf cadeautjes aan de verstandelijk beperkte dochter. Elke zaterdag schoof ook zijn eigen gezin aan tafel voor een gezamenlijk diner. Een traditie die in 2019 abrupt stopte toen het meisje een ‘geheim’ verklapte.

19 mei