Herdenkingstocht voor overleden Remon

In overleg met de familie wordt donderdagavond een herdenkingstocht in Leeuwarden gehouden voor de overleden Remon Bruinsma.

De 18-jarige student werd sinds 1 december vermist na een avondje stappen. Zijn levenloze lichaam werd gisteren aangetroffen in het water van de Noordersingel in Leeuwarden.

De respectvolle tocht is georganiseerd door betrokkenen van Remon. De route begint vanaf de C&A aan de Nieuwestad in Leeuwarden. ,,Vanaf daar lopen wij zijn laatste wandeling'', is te lezen op Facebook. De tocht eindigt bij de Prinsentuin waar bloemen in het water worden gelaten. De organisatoren van de herdenkingstocht hebben aangegeven het mooi te vinden als iedereen een stormkaarsje meeneemt.

Stapavond

Remon verdween begin december na een avondje stappen in Leeuwarden. Rond 02.00 werd hij voor het laatst gezien bij een kroeg in de stad. Hij zou bij een klasgenoot blijven slapen, maar kwam daar nooit aan. Zijn telefoon werd later bij een filiaal van de C&A in de buurt teruggevonden.