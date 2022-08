Herder Martin rent in onderbroek achter schaap aan en hoort hoe ze wordt aangereden door een metro

Het is het scenario voor een horrorfilm, met een stadsschaap in de hoofdrol. Het verhaal begint met een telefoontje, dat zaterdag bij stadsherder Oosthoek uit Rotterdam binnenkomt. ,,Ik werd gebeld door iemand die had gezien dat één van mijn schapen door een slootje was overgezwommen. Dat beest stond aan de overkant te blèren. Dus ik in mijn auto er naartoe. Om m'n kleding droog te houden heb ik me uitgekleed, op m'n onderbroek na en ben eveneens in het water gestapt.’’