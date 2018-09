Herfstweer doet intrede: regen en harde windstoten

'Spanning in coalitie over hulp aan jihadisten'

De 25 miljoen euro die de Nederlandse overheid per abuis heeft doorgesluisd naar Syrische jihadisten leidt tot oplopende spanningen in de regeringscoalitie. Het CDA en de ChristenUnie bestoken VVD-minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken tot diens ergernis meerdere malen per week met Kamervragen over de kwestie, meldt de Volkskrant.