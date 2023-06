Herken jij verhalen over seksisme bij studentenvereniging(en)?

Voor een artikel in onze media willen we graag in gesprek met vrouwen die bij een traditionele studentenvereniging zitten of zaten. Wat zijn jouw ervaringen? Hoe kijk jij naar die incidenten die elk jaar weer naar buiten komen? Denk je dat er (al) sprake is van een cultuurverandering of is die helemaal niet nodig?



Je kan, als je aan ons artikel mee wil doen, hieronder eenvoudig via één klik je persoonlijke gegevens en een korte toelichting achterlaten. Graag ook vermelden in welke jaren je bij een studentenvereniging zat (of zit) en om welke vereniging het gaat.



Wij als redactie maken een selectie en zullen een aantal inzenders graag telefonisch interviewen. Het interview wordt met fotoportret gepubliceerd.