Hert loopt twee weken met paal in gewei: afschieten enige optie

MH17-dra­ma: familie Nederlands slachtof­fer klaagt banken aan

19:16 De nabestaanden van Quinn Schansman (18) uit Amsterdam die in 2014 omkwam bij de MH17-vliegramp, slepen zes financiële instellingen in de VS voor de rechter. Dit wegens het verlenen van diensten aan de separatisten in het oosten van Oekraïne. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van het toestel van Malaysian Airlines.