Het Alpenwater komt naar Nederland: wanneer, waar en hoeveel?

Toen Anja asielkat Kitty voor ging lezen, bloeide ze helemaal op: ‘Nu heeft ze een heel fijn baasje’

Een voorleesuurtje voor katten? Dat klinkt wellicht merkwaardig, maar is in Dierentehuis ‘t Hart in Soest wel degelijk aan de orde van de dag. Het voorlezen heeft een positief effect op de dieren én hun voorlezer. ‘Soms denk ik: ik móet naar de katten, want ik wil weten hoe het verhaal verder gaat.’