‘Het belang van rolmodellen is soms een zaak van leven en dood’

Iedereen had het over de presentator van de avond, Ricky Gervais. Althans, iedereen die iets mee had gekregen van de uitreiking van de Golden Globes. Terecht ook, want Gervais nam in zijn openingsmonoloog heel Hollywood genadeloos op de hak. #Metoo in de filmwereld, het gebrek aan diversiteit op het witte doek; geen onderwerp werd geschuwd.