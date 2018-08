Het benepen wereldbeeld van minister Wiebes

Afgelopen zondag was minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD) te gast in het televisieprogramma Zomergasten.



Het werd een ontgoochelende uitzending, waarin de politicus en de mens om de beurt en per gespreksonderwerp om voorrang vochten, zodat de kijker aan het slot, na drie uur, nog steeds niet wist wie al die tijd had gesproken.



Maar toen het over kunstsubsidies ging, een stokpaardje van de VVD, deed onze minister uitspraken die niet aan twijfel onderhevig zijn – de populistische plaat begon te draaien. Hij vertelde over zijn eerste keer in het Amsterdamse concertgebouw, tijdens de uitvaart van burgemeester Eberhard van der Laan, waarbij hem de gunstige akoestiek was opgevallen, maar toch: ,,De ene hobby is niet beter dan de andere.''



Om dat te verduidelijken voegde Wiebes eraan toe: ,,Het is de loodgieter gegeven om zijn hobby net zo gewaardeerd te zien (…) als die van iemand anders.'' Waarmee hij dus wilde zeggen dat al die plekken waar elitaire kunst plaatsvindt niet per se door de overheid gesponsord moeten worden, omdat de bovenlaag van de samenleving dat graag wil.