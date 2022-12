Het bizarre jaar van grondstewardess Zoubida op Schiphol: 'En dan een kerstpakket met beschuit en jam’

Met video Veel legaal vuurwerk blijkt tijdens test toch onveilig: inspectie keurt 1 op de 5 af

Een flink deel van het legale vuurwerk dat afgelopen tijd door de inspectie is getest, blijkt toch niet veilig. Kort voor de jaarwisseling is 20 procent van het geteste vuurwerk afgekeurd en verkoop ervan verboden. Het gaat bijvoorbeeld om vuurwerk dat te snel, of juist te langzaam ontploft. Of kartonnen deeltjes die na een knal nog blijven branden.

27 december