Het blijft onrustig in Gouda, opnieuw auto uitgebrand

De brand brak uit op Oosthoef. Wie iets gezien of gehoord heeft, wordt gevraagd te politie te bellen. Ook naar informatie over eerdere autobranden is de politie nog op zoek.

Buurtbewoners balen enorm van de autobranden. In totaal zijn deze maand al 13 auto’s in de brand gevlogen. De autobranden doen zich verspreid over de stad voor. Afgelopen weekeinde was het raak op de Veenenburg in de wijk Bloemendaal. En gisternacht op de Da Costakade in de wijk Korte Akkeren.