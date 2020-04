Het coronanieuws van maandag 6 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Sterfgevallen

Er zijn de afgelopen 24 uur 101 meldingen geregistreerd mensen die aan het coronavirus zijn overleden. Het totale dodental staat nu op officieel op 1867 mensen. De trend van het aantal gemelde overlijdensgevallen is de afgelopen dagen aan het dalen.

Het aantal positief geteste personen in Nederland staat nu op 18.803. Dat is een stijging van 952 personen ten opzichte van gisteren en opnieuw minder dan de dagen ervoor. Het RIVM benadrukt dat de cijfers het afgelopen etmaal zijn binnengekomen, maar dat er vertraging tussen het moment van opname of overlijden zit en de rapportage.

IC

De toename van het aantal patiënten met het coronavirus op de intensivecareafdelingen was vandaag opnieuw relatief laag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat het aantal Nederlandse patiënten op de ic’s van ziekenhuizen met 24 is gestegen en nu uitkomt op 1409. Daaronder is ook een groep Nederlanders die is opgenomen op ic’s in Duitsland.

De stijging van 24 is het laagste aantal van de afgelopen week. Gisteren nam het aantal ic-patiënten toe met 25, zaterdag met 36, vrijdag met 51 en donderdag met 82. Nog niet zo lang geleden kwamen er soms zelfs 100 patiënten per dag bij.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is ‘optimistischer dan vorige week’, zei hij. ,,We zijn in control”, aldus Kuipers. Hij waarschuwde tegelijkertijd voor al te veel optimisme. ,,De piek is nog niet bereikt.” Het is dan ook te vroeg om maatregelen te versoepelen, oordeelt Kuipers.

Verpleeghuizen

Het coronavirus maakt veel meer slachtoffers in verpleeghuizen dan tot nu toe bekend was. Bijna 2000 bewoners staan geregistreerd als patiënt. Bijna de helft is ook daadwerkelijk positief getest. Ook zijn er 281 bewoners overleden. Dat meldt Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde.

Vakbond FNV meldt dat de banen van meer dan 800.000 mensen met een flexcontract in gevaar zijn door de coronacrisis. Zij constateren dat aan de hand van een optelsom van het aantal mensen in Nederland met een heel onzekere aanstelling.

De regels

Nederland kent geen lockdown, maar wel coronamaatregelen die gelden tot en met 28 april. Wat die regels precies zijn en voor wie die gelden vind je in dit overzicht:

Afleiding nodig? Met deze verhalen kom je deze periode door. Lees alle verhalen in ons coronadossier.