Het coronanieuws van vrijdag 17 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Cijfers

Het aantal meldingen van personen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden is de afgelopen 24 uur gestegen met 144. Daarnaast kwamen er 156 meldingen binnen van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Het officiële dodental in Nederland staat nu op 3459. Ook het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft dalen, maar de daling versnelt nog niet. Het zijn er nu 1235, 23 minder dan gisteren.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken, meldt het RIVM. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal patiënten dat overlijdt neemt ook af, maar minder snel dan de ziekenhuisopnames.

Zomerevenementen

Burgemeesters van grote steden willen dat alle grote evenementen tot 1 september worden verboden. Hun vraag wordt volgens de CDA-bewindsman voorgelegd aan de experts van het Outbreak Management Team en ‘meegenomen in de besluitvorming van dinsdag’. Dan beslist het kabinet wat er na 28 april moet gebeuren met de coronamaatregelen. Alle grote, vergunningsplichtige evenementen zijn nu in elk geval tot 1 juni al afgelast.

Kinderopvang

Ouders met kinderen in de kinderopvang kunnen in juni of uiterlijk juli compensatie verwachten voor de rekeningen die ze doorbetalen nu de dagverblijven zijn gesloten. Ze hoeven daar zelf niets voor te doen.

Basisscholen

Basisscholen en kinderdagverblijven kunnen mogelijk na de meivakantie weer open. Middelbare scholen moeten de deuren misschien langer gesloten houden, omdat hun rol bij de verspreiding van het coronavirus groter lijkt. Op een dergelijk advies lijkt het Outbreak Management Team (OMT) voor te sorteren.

