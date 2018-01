Het gaat niet goed met pasgeboren panter in Burger's Zoo

Een van de twee Sri Lankaanse panters die tijdens nieuwsjaarsnacht werden geboren in dierenpark Burgers' Zoo lijkt in slechte conditie te verkeren. Dat meldt de dierentuin vanochtend. Een openbare livestream met beelden van de pasgeboren dieren is nu uit de lucht gehaald.

,,Omdat we niet bij de jongen kunnen komen, is het ook voor ons spannend hoe het nu gaat', schrijft Burgers' Zoo in een Facebookbericht. Op dat bericht ontvangt de dierentuin veel reacties van mensen die hopen dat het goedkomt met de dieren.

Kinderen opeten

Een panter trekt zich meteen na een geboorte terug en heeft behoefte aan rust. In Burgers'Zoo ligt de moeder met haar jongen in een apart kraamverblijf. Bij verstoring zou de moeder van slag raken en zelfs haar kinderen op kunnen eten, ook het gezonde.

Daarom kunnen ook de dierenverzorgers van Burgers' Zoo de panters alleen van afstand volgen. Zij hebben dus niet de gelegenheid het pasgeboren dier zelf melk te geven. Ook de moeder verdoven met een verdovingspijl zou tot verstoring en daarmee tot onvoorspelbare consequenties kunnen leiden.

Minder bewegen

,,We zien het jong sinds gisteren minder bewegen’’, zegt de woordvoerder. ,,Wij hebben het sindsdien niet meer bij de moeder zien drinken. Wel heeft de moeder het kleintje vanochtend nog gelikt. We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Dat is het enige wat we kunnen doen.’’