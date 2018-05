Het gaat weer vriezen!

Liefhebbers van lekker weer zullen vrijdagmorgen niet blij zijn. Het is die dag misschien wel 4 mei, maar in de nacht naar vrijdag kan het lokaal gaan vriezen.

In de nacht naar vrijdag kan er op lokaal vorst heersen. Het weer wordt vrij helder, de wind gaat liggen en de lucht waarin we zitten is nog niet echt warm. Alles bij elkaar kan dit tot hier en daar vorst leiden. De grootste kans op vorst bestaat op windstille plaatsen in het binnenland.

Op de koudste plaatsen in ons land kan het zomaar 3 graden gaan vriezen. Op de meeste plaatsen zal het echter wel meevallen en zal het op tien centimeter boven de grond niet veel kouder dan -1 of -2 graden worden. In Nederland wordt de gevoelstemperatuur op 1,5 meter boven de grond gemeten. Ook op die hoogte kan het plaatselijk gaan vriezen vrijdagochtend.

