‘Het geeft me rust nu het in huis is’

'Haar keel was doorgesne­den, het was te gruwelijk voor woorden'

7:46 De 34-jarige Dwoëny van den Brink heeft niet veel geluk gekend. Een tienerzwangerschap, gepest, bedreigd en mishandeld. Op 19 februari treft de politie haar levenloos aan in haar woning in Hattem. Haar vriend Loetje K. zit vast op verdenking van moord of doodslag.