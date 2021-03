Het ging helemaal mis: Chanel lag klem onder paard van 600 kilo, nu heeft ze een ‘Marktplaats’ voor paardenspullen

Jim ziet vanuit kantoor in Nijkerk heftig ongeluk gebeuren: ‘Er vliegt een auto door de lucht!’

12 maart Jim Meerbeek (34) stond vanmorgen rond 08.00 uur te overleggen in het kantoor van zijn werkgever Makronyl in Nijkerk, toen hij het zag gebeuren. ,,Ineens vloog er een auto door de lucht!’’ Het was de auto van een man uit Bunschoten die op de Watergoorweg de macht over het stuur verloor.