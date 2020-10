Het hielp me dat Katja Schuurman vertelde dat zij óók boulimia had

Maar weinig mensen doen het. Eerlijk antwoorden dat het klote gaat als tante Betsie op een feestje vrolijk vraagt hoe het is. Zeggen dat het al een poos stormt in je hoofd door van alles en nog veel meer. Aan vrienden toegeven dat het leven niet zo stralend is als dat het lijkt op de foto’s op Facebook en dat gitzwart eerlijk gezegd beter in de buurt komt. Wie gooit op tafel dat-ie geplaagd wordt door angsten, stemmen of manische uitspattingen?