Het internet weet alles van je

20.000 euro voor tip over moord 'verkeerde' man in Amsterdam-West

2:38 De politie looft 20.000 euro uit aan degene met de gouden tip over de dood van Youssef el Kahtaoui, die twee jaar geleden werd doodgeschoten in West. Dat is bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Twee mannen schoten hem indertijd in de De Clercqstraat in Amsterdam dood.