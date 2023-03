Het is echt niet erg als je rode wangen krijgt na een lesje lentekriebels

Reacties op monsterze­ge BBB: ‘Dit land heeft minder megastal­len en minder landbouw­gif nodig’

‘Woensdag 15 maart 2023 is een inktzwarte dag geworden voor de natuur, die toch al zo onder druk staat’ en ‘Goed dat hun laatste album Mist nog uitkomt. Het interview was mooi en tegelijk ook verdrietig. Sterkte voor George en zijn familie en ook die van Henny’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 18 maart verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.