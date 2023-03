Het is hypocriet om naar de overheid te wijzen. We hebben zelf ook invloed op de situatie

Uitbuiters arbeidsmi­gran­ten kunnen straks ook de cel in: ‘Maar het draait uiteinde­lijk om de handhaving’

Onderbetaling, het inhouden van een paspoort en een hoge huur voor belabberde huisvesting in Haagse achterstandswijken. Het zijn schrijnende schoolvoorbeelden van de wijze waarop arbeidsmigranten in onder meer het Westland regelmatig worden uitgebuit. Met nieuwe wetgeving wil het kabinet hier korte metten mee maken. Het is een stap in de goede richting, maar niet meer dan dat, meent vakbondsbestuurder Henry Stroek van CNV Vakgenoten. ,,Er is meer nodig.”