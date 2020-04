Het is klein leed, maar een april zonder Ronde van Vlaanderen? Wat een pijn

De eerste drie weken quarantaine klonken vooraf als een heel lange tijd, maar gek genoeg zijn ze voorbij gevlogen. Ze deden me een beetje denken aan de kraamtijd met een pasgeboren baby: je bent al snel vergeten wat voor dag het vandaag is, je bent blij dat je tussen al het zorgen door een taakje afkrijgt, je slaapt veel.



Een collectieve kraamtijd, waarbij het ook al best snel wende om de vaste rituelen los te laten. De eerste dinsdag dat de kinderen niet naar school gingen, was dat nog een beetje onwennig. Nu denk ik bij een dinsdag nog amper aan school. En dat er ooit een tijd is geweest dat je afsprak met vrienden, dat er festivals op de planning stonden, en concerten: dat lijkt iets uit een oude film die ik ooit zag. Niet uit het echte leven.