Het is mooi dat het beter gaat, maar niet dat dat niet voor iedereen geldt

Het is bijna Prinsjesdag en dus is er ook een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), over de tevredenheid van de Nederlanders. Enerzijds geeft de uitkomst van het onderzoek ons hoop: de kwaliteit van leven voor de Nederlander is gestegen. De criminaliteit is gedaald, de werkloosheid ook, we wonen in betere woningen en de levensverwachting is gestegen.



Anderzijds waarschuwt het SCP het kabinet voor de hardnekkige verschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Ben je autochtoon, hoogopgeleid en heb je een hoger inkomen, dan is jouw kwaliteit van leven gemiddeld genomen beter dan dat van je allochtone, laagopgeleide buren met een lager inkomen. Die kloof wordt steeds groter.



Het kabinet heeft bij haar aantreden gezegd dat ze 'm kleiner willen maken. Er is dus nog werk aan de winkel. Het is mooi dat het beter gaat, maar niet dat maar een deel van de Nederlanders daar de vruchten van plukt.