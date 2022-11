Het is niet normaal als een baas je vernedert, maar durf dat maar eens aan te kaarten

Over de liefde ‘Ik vind het niet gezond als je partner ook je beste vriend is’

Debby Gerritsen praat in de podcast Over de liefde met bekende gasten over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is filosoof Lammert Kamphuis te gast om te praten over het onderhouden, verbreken én vieren van goede vriendschappen: ‘onze vrienden zijn belangrijker dan een liefdesrelatie’.

28 oktober