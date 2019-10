Het is nog even warm, maar daarna komt de vrieskou

De lagere temperaturen komen doordat er een koufront over ons land heen trekt. „Daar zit regen bij en koudere lucht vanuit het noorden. Dit koufront blijft wel een tijdje boven ons land hangen.” De weerman verwacht ook niet dat het zachte weer dit jaar nog terugkomt.



Het is volgens Klaassen de eerste keer dat het écht kan gaan vriezen. Weerplaza maakt onderscheid tussen vorst en nachtvorst. Wanneer de temperatuur ’s nachts boven kort geknipt gras tot onder het vriespunt daalt, wordt dat nachtvorst genoemd. „Nachtvorst, dus vorst aan de grond, hebben we deze maand al eerder gehad. Maar het is wel voor het eerst dit najaar dat er een kans is op vorst in de lucht”, aldus de weerman.



Bijzonder is dat niet voor deze tijd van het jaar, benadrukt hij. „Het is heel normaal dat we eind oktober, begin november vorst krijgen.”