Het is vandaag de warmste 12 oktober die ooit gemeten is

Morgen wordt opnieuw een bijzonder warme dag. In het binnenland verwachten we dan maxima van 25 of 26 graden en op de warmste plekken kan het 27 graden worden. ,,Als het in de Bilt 25 graden of warmer wordt is dit een recordlate landelijk zomerse dag. Dit record staat nu nog op 10 oktober en komt uit 1921, bijna 100 jaar oud!” aldus weervrouw Hanneke Luijting.



Vanzelfsprekend wordt het morgen wederom recordwarm. ,,Om daadwerkelijk records te kunnen verbreken moet het in De Bilt minstens 23,7 graden worden en op elke andere willekeurige plaats in het land warmer dan 25,1 graden”, legt ze uit. ,,Zaterdag 13 oktober 2018 zal dus de boeken in gaan als een bijzonder warme dag!”



Normaal is het deze tijd een graad of 16.