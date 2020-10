‘Het leek wel oorlog!’: politie beukt per abuis deur van hoogbejaarde vrouw in

De 83-jarige Jeanne van Heesbeen zit rustig in haar woonkamer tv te kijken als om 22.30 uur wordt aangebeld. Ze woont in een aanleunwoning, één hoog aan de Gasthuisstraat. Ze doet de deur zo laat op de avond niet open. Dat doet ze nooit. Kort erna hoort ze plots een enorm gebonk op haar deur. Verschrikt loopt ze naar de gang. Even later staan drie agenten in haar woning. Oeps, verkeerde huis!