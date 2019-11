Het moment dat je erachter komt waarom je kind blèrt

Beoogd PVV-Kamerlid gaat zetel niet van Wilders afsnoepen

17:51 PVV’er Karen Gerbrands, die kandidaat is om de Tweede Kamer in te gaan, zal geen zetel roven van haar partij als ze ervoor kiest het parlement in te gaan. Ze zou zich met haar zetel dus niet afsplitsen, maar namens de PVV de Kamer in gaan.