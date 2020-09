Het nazomeren kan beginnen: regionaal tropisch warm

Video Wéér een hittere­cord in De Bilt, en daar zijn de Biltenaren best trots op

13 augustus De afgelopen zeven dagen was het gemiddeld 33,1 graden in De Bilt. Daarmee is het officieel de warmste week ooit gemeten. De Bilt is deze dagen onophoudelijk in het nieuws vanwege alle hitterecords die aan flarden gaan. Zijn de bewoners van het dorp eigenlijk een beetje trots op ‘hun’ weerstation?