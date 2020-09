Het ouderschapsplan is verplicht: denk na over deze zeven thema’s

Scheiden is een werkwoord, een ouderschapsplan een werkdocument, zegt relatiecoach en mediator Anne Buiskool uit Soest, gespecialiseerd in scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn. ,,Het is een document waar je steeds opnieuw naar moet kijken, simpelweg omdat kinderen ouder worden en omstandigheden veranderen. Misschien gaat de een verhuizen, krijgt de ander een nieuwe baan of is er sprake van een nieuwe geliefde.’’ In het document staan afspraken over de verdeling van zorg en opvoeding (zorgregeling) en de omgang met de kinderen (omgangsregeling), de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie) en hoe je als ex-partners beslissingen neemt over bijvoorbeeld schoolkeuze.