Het ‘padelvirus’ verspreidde zich pas echt na de instapost van Jan Smit

Of hij trots is, als hij ergens op een industrieterrein of langs de snelweg weer een padelbaan uit de grond gestampt ziet worden? Ja, een beetje toch wel. Norberto Nesi, in 1973 geboren in Argentinië, zal niet beweren dat de sport zonder hem niet populair geworden was in Nederland. Daarvoor is het spel veel te leuk, zegt hij, veel te verslavend ook. ,,Maar zonder mij had het wel een jaar of zes langer geduurd voor we zover waren als nu.”