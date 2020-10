Het probleem van een alcoholverbod is dat niemand er minder dorstig van wordt

Alcohol kopen na 20.00 uur zat er niet in bij Amersfoort­se supermarkt: ‘Sorry, dit mag ik niet afrekenen’

10:34 Supermarkten in de regio Amersfoort stonden donderdag op scherp vanwege het ingaan van het alcoholverbod om 20.00 uur. De Hoogvliet sloot vanwege veiligheid de deuren. In andere winkels verdwenen bier en wijn achter slot en grendel. ,,Als het uit de hand loopt, bellen we de politie.‘’