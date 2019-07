Het schijnt dat ze in Zweden de onafhankelijke rechtspraak wél respecteren

Van alle wonderlijke twitteroorlogen die de Amerikaanse president Donald Trump voert, vermaak ik me momenteel het meest met zijn digitale pogingen om rapper A$AP Rocky vrij te krijgen uit een Zweedse cel.



Dat zit zo: de populaire artiest was voor een tournee in Scandinavië, waar hij mot kreeg met twee opgeschoten jongeren, die om onduidelijke redenen ontstemd waren.



Een persoonlijke beveiliger van de muzikant probeerde te boel te sussen, kunnen we in internetfilmpjes zien, maar die beelden vertellen het halve verhaal: ergens is er gevochten.