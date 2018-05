Het slechte geweten van Facebook

Loïs (7) en Tijmen (10) slachten straks hun eigen kip

6:00 Loïs (7) en Tijmen (10) uit Vught fokken sinds kort hun eigen kip. Ze willen met hun vader en moeder zien waar hun kipfilet vandaan komt. Dat betekent ook dat ze de beestjes zelf moeten doden. En dat is best even slikken.