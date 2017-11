Het sneeuwt! Maar dat is eigenlijk heel normaal voor de tijd van jaar

De meeste kans op een wit uitzicht heb je in het zuiden van Limburg. ,,Daar werd het vandaag echt even wit'', vertelt Michiel Severin van Weerplaza. ,,Maar verder naar het westen verwachten we niet dat het lang blijft liggen. Hooguit een kwartiertje. We hebben een luchttemperatuur van zo'n drie graden.''

De sneeuw valt slechts in een beperkt gebied, dus naar verwachting levert het winterse weer geen extra problemen op voor de avondspits. ,,Maar het draagt natuurlijk niet bij aan minder file.'' Ook de ANWB rekent niet op grote problemen. ,,We hebben wel al wat ongelukken gezien vandaag aan het eind van de middag, maar het is nog niet te zeggen of die veroorzaakt zijn door het winterse weer. Voorlopig kunnen we dus ook nog niet zeggen dat het verkeer er echt last van heeft. Maar of dat zo blijft, is nog maar de vraag. Kortstondige buien hebben altijd invloed op het verkeer.''

Schema

Dat het nu, 30 november, op veel plekken sneeuwt is volgens Weerplaza helemaal niet vreemd. ,,We liggen keurig op schema, want morgen begint de meteorologische winter.'' Winters weer krijgen we morgen echter niet: ,,Het blijft in het hele land nagenoeg droog. Alleen in het zuiden van Limburg en lokaal langs de kust kan misschien nog een klein drupje of vlokje vallen.''