Het sneeuwt! Morgen mogelijk code rood vanwege winterweer

Nederland gaat vandaag al een dag met sneeuw en gladheid tegemoet. Het KNMI heeft vanwege het verwachte winterweer code oranje afgegeven. De ANWB zegt dat mensen beter niet de weg op kunnen gaan als dat niet nodig is.



De sneeuw trekt 's ochtends vanuit het zuidwesten het land in en bereikt in de middag het noorden, terwijl deze dan in het zuiden over gaat in regen. ,,In het zuiden van het land zit de lucht nu potdicht. Alsof er een bak met sneeuw naar beneden kan vallen. Inmiddels gaat in Zeeuws Vlaanderen de regen over in natte sneeuw. Ook in Limburg is de al een sneeuwbui gemeld. Het gaat zoals verwacht. Straks ook in de rest van het land (natte) sneeuw", meldde weerman Raymond Klaassen rond 10.00 uur vanmorgen.



Lokaal kan vandaag tot 15 centimeter sneeuw vallen. Het KNMI verwacht een minimumtemperatuur rond -1 graden, aan de kust kan het warmer zijn. Ook kan het hard gaan waaien, vooral in het zuiden en midden van het land en aan de kust. Op de weg kan stuifsneeuw ontstaan.



Mensen die reizen met de auto, trein of het vliegtuig moeten rekening houden met grote overlast en vertraging. De sneeuw en stevige wind hebben KLM doen besluiten bijna honderd retourvluchten op Europese bestemmingen te annuleren. Ook andere maatschappijen hebben uit voorzorg tientallen vluchten geannuleerd.