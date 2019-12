Het stormt weer in Nederland: windkracht 9 gemeten

De laatste keer dat het in Nederland officieel stormde was op 10 augustus. Toen stormde het aan het einde van de middag enige tijd langs onze noordwestkust. Tijdens deze zomerstorm was er vooral overlast in de kustregio’s, onder andere het dak van het voetbalstadion van AZ stortte toen in. In de afgelopen meteorologische herfst kwam het in ons land voor het tweede achtereenvolgende jaar niet tot storm.