Het strand van Scheveningen of toch Hoek van Holland? ‘Altijd ogen dicht als ik hier parkeerkosten afreken’

Zeg je een dagje strand? Dan zeg je Scheveningen. Voor veel Nederlanders is de Haagse badplaats nog altijd dé plek voor een uitje naar de kust. 25 kilometer zuidelijker wint Hoek van Holland aan terrein. Maar in welk van de plaatsen is het meest te beleven? En waar krijg je het meest waar voor je geld?