Het vmbo worstelt: 'Er gebeuren hier op school zoveel mooie dingen, joh'

Dronken car­na­vals­vier­ders onderkoeld in Etten-Leur

12:48 Het advies van het Rode Kruis om met carnaval warme kleding aan te trekken en niet te veel te drinken, is door twee tieners in Etten-Leur in de wind geslagen. Agenten uit de Noord-Brabantse plaats troffen de minderjarige carnavalsvierders zwaar onderkoeld op straat aan.