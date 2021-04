Het weer met Pasen: geen échte lente maar verder lang niet verkeerd

Deze week hebben we kunnen genieten van heerlijk lenteweer met temperaturen tot in de 20 graden, veel zon en een zuidelijk windje. Maar gisteren, op Witte Donderdag, beleefden we een echte overgangsdag, meldt Weerplaza. ,,Een dag met grote temperatuurverschillen; op de Wadden werd het door een stevige noordenwind amper 9 graden, terwijl de temperatuur in Limburg nog naar ruim 20 graden steeg”, vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza.

,,Vandaag, op Goede Vrijdag, is de zachte lucht overal verdwenen. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit, maar het blijft wel droog en ook het zonnetje komt af en toe door. Morgen verandert er niet veel en hebben we ongeveer eenzelfde dag als vandaag.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eerste paasdag

,,Zondag, op eerste paasdag, kan het in de nacht aan de grond licht gaan vriezen. Overdag waait er een matige westelijke wind. Deze voert relatief vochtige lucht over ons land met soms uitgestrekte wolkenvelden. Ondanks de vele wolkenpartijen blijft het wel zo goed als droog. Maar de temperatuur blijft vrij laag voor begin april; het wordt in de middag 9 tot 12 graden, terwijl het normaal gesproken 13 graden hoort te zijn.”

Een lange wandeling of een tuin vol met eitjes: je kan de paasactiviteiten het beste centreren op eerste paasdag, want tweede paasdag wordt het een stuk kouder. ,,Op ongeveer vijf kilometer hoogte daalt de temperatuur naar ruim minus 30 graden. Daardoor neemt de wisselvalligheid toe. Tweede paasdag begint met veel wolken en enige tijd regen in de ochtend met name in de zuidoostelijke helft van het land.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Natte sneeuw

In de loop van maandagochtend knapt het van het noordwesten uit op, maar al snel volgt een aantal fikse buien. Bij sommige buien is er zelfs kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Er is gelukkig ook goed nieuws: tussen de buien door zijn er felle opklaringen met zon, dan is de kracht van de lentezon goed merkbaar. Toch wordt het door een vrij krachtige noordwestenwind in de middag nauwelijks 6 of 7 graden.

De natte sneeuw van tweede paasdag kan een voorbode zijn voor de dagen daarna. Er is een kans dat er nog meer winterse neerslag gaat vallen. Vooral tussen 5 en 9 april is een dun laagje sneeuw op een enkele plek mogelijk, vertelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Het beste moment dat eventuele sneeuw blijft liggen is natuurlijk tijdens de nachtelijke uren, omdat er overdag al zoveel instraling van de zon plaatsvindt dat een sneeuwdek weinig kans maakt. Vooral in de wat hoger gelegen delen zoals de Veluwe en Zuid-Limburg kan het makkelijk even wit worden. En de middelgebergtes zoals de Ardennen, Eifel en het Sauerland kunnen mogelijk zelfs een flink pak sneeuw van 10 tot 20 centimeter tegemoet zien.”