Het wilde nog niet vlotten met de zomer, maar daar komt verandering in

met videoDe eerste week van augustus verliep ronduit nat. Afgelopen weekend bereikte de zomerdip haar dieptepunt met een kletsnatte en recordkoude zondag. Maar daar komt verandering in. De omslag naar warmer en minder nat weer vindt deze week plaats. De kans op bovengemiddelde temperaturen volgende week, de week erna en de rest van de maand is bijzonder groot.

Dinsdag wilde het nog niet vlotten met de zomer. Hier en daar viel een bui, maar vooral in de ochtend scheen ook de zon. De temperatuur kwam niet hoger dan 18 tot 20 graden en daarmee bleef het vrij koel. Dinsdagavond neemt de bewolking toe en valt in de zuidelijke helft van het land enige tijd regen. Na een nacht met opklaringen en regionaal mist, breekt morgen de zon geregeld door. Het blijft meest droog en het wordt 20 tot 23 graden bij een matige westenwind.



Woensdag blijft het ook droog en zijn er flinke perioden met zon. De temperatuur stijgt naar 20 tot 23 graden en er staat over het algemeen niet veel wind.

Zomers warm

Donderdag wordt het regionaal zomers warm. In het zuiden kan het lokaal zelfs 27 graden worden. Alleen in het noorden is het een paar graden minder warm met zo’n 22 graden. Ook vrijdag wordt het duidelijk warmer en wordt op veel plaatsen in het binnenland de zomerse grens van 25 graden bereikt en soms overschreden.

Er is daarbij een mix van wolken en zon. In de loop van de middag en avond neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien vanuit het westen toe.

De temperatuur doet zaterdag weer een klein stapje terug, maar met maxima tussen 23 en 25 graden blijft het vrij aangenaam. De rest van het weekend ziet het weerbeeld er aangenaam en rustig uit. De zon schijnt geregeld, maar er is ook een enkele bui mogelijk. Daarmee is het niet hoogzomers, maar wel normaal Hollands zomerweer. Ook de temperatuur is met 21 tot lokaal nog 25 graden heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar.

Bovengemiddelde temperaturen

Ook na het weekend lijkt het aangenaam zomerweer te blijven met temperaturen veelal tussen 22 en 26 graden. ,,Kijken we naar de laatste dagen van augustus en begin september dan zien we dat de afwijking ten opzichte van normaal afneemt. De temperatuur komt rond of nog net iets boven normaal uit”, zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza. ,,Zo zijn deze dinsdag (8 augustus) maxima van 23 of 24 graden nog gebruikelijk. Eind augustus is dit nog maar 21 of 22 graden en in de eerste helft van september nog slechts 20 graden.”

Wat verder opvalt is dat in Centraal- en vooral Zuid-Europa de ruim bovengemiddelde temperaturen langer aanhouden, meldt Willemsen. ,,Wie eind augustus of begin september nog op vakantie gaat naar een bestemming aan de Middellandse Zee moet absoluut nog rekening houden met hitte!”

Juli met voorsprong heetste maand ooit gemeten In Nederland verliep de afgelopen zomermaand iets kouder dan gemiddeld en bovendien vrij nat, maar wereldwijd was juli 2023 een recordwarme maand. Sinds het begin van de metingen was er nooit eerder een maand zo heet als de voorbije maand juli, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Juli was wereldwijd gemiddeld 0,33 graad warmer dan de vorige recordmaand, juli 2019. Juli was ook 0,72 graad warmer dan het gemiddelde voor die maand tussen 1991 en 2020. In de loop van juli werden meerdere delen van de wereld geteisterd door hittegolven, droogte en bosbranden. Onder meer in Zuid-Europa werden temperaturen tot boven de 45 graden gemeten en in de Amerikaanse stad Phoenix kwam de temperatuur dertig dagen lang elke dag boven de 43 graden. ,,Maar ook in Zuid-Amerika en op Antarctica werden temperaturen gemeten die ver boven het gemiddelde lagen”, meldt Copernicus. Als het gaat om de heetste jaren ooit gemeten, staat 2023 voorlopig op een derde plek, na 2016 en 2020. Maar de verwachting is dat 2023 later dit jaar alsnog bovenaan het lijstje kan komen te staan. Als gevolg van het natuurverschijnsel El Niño, dat leidt tot een opwarming van de Stille Oceaan, worden de komende maanden warmere temperaturen verwacht dan in de tweede helft van 2016 en 2020. Eerder dit jaar werd juni ook al de heetste juni ooit gemeten. Die was toen ongeveer 0,5 graad warmer dan de gemiddelde temperatuur voor die maand tussen 1991 en 2020. Volledig scherm Mensen genieten van de zon op een strand in Antibes, Frankrijk. © ANP / EPA

